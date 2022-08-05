Теракт предотвратили в Карачаево-Черкесии

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В Карачаево-Черкесии предотвратили теракт. Местный неонацист под патронажем «Правого сектора»* хотел взорвать прокуратуру и военкомат, а после уехать на Украину. Об этом сообщает ФСБ России в пятницу, 5 августа.

Центр общественных связей ФСБ передал, что в результате оперативной работы в Черкесске задержали приверженца неонацистской идеологии 1992 года рождения, который собирался устроить взрыв с помощью самодельных устройств, с целью навредить сотрудникам правоохранительных органов.

— Преступник по указанию координаторов планировал совершение диверсионного террористического акта и дальнейшее убытие на территорию Украины, — рассказали в ЦОС.

В квартире подозреваемого, а также в раскрытом тайнике, провели обыск и обнаружили два взрывных устройства мощностью около трех килограмм в тротиловом эквиваленте. Также нашли компоненты для изготовления новых СВУ, расчерченные планы по атаке прокуратуры и военкомата и символику «Правого сектора»*.

Нашли сотрудники и переписку злоумышленника с членами экстремистской группировки, что лишь подтвердило его преступные намерения.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по 30, 205 «Приготовление к террористическому акту» и 282.2 «Участие в экстремистской организации» статьям УК РФ. Преступник дал признательные показания. Расследование продолжается.

В четверг, 4 августа, из-за сообщения о минировании эвакуировали 400 человек из здания Третьяковской галереи на Лаврушинском переулке.

*Террористическая организация, запрещена в России.