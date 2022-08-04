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Порядка 400 посетителей эвакуировали из Третьяковской галереи

Степан Жирнов
Происшествия
Порядка 400 посетителей эвакуировали из Третьяковской галереи
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Лаврушинский переулок, 10 Карта всех событий

Около 400 человек эвакуировали из здания Третьяковской галереи в центре Москвы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в четверг, 4 августа.

— Пожарные проверяют дом № 10 в Лаврушинском переулке на предмет каких-либо угроз. На данный момент ничего опасного не обнаружено, — рассказал он.

Это не первая эвакуация из галереи за последнее время. Около тысячи человек покинули административные помещения в зданиях по адресам Лаврушинский переулок, 10 и 12 из-за угрозы взрыва 2 августа.

Из-за анонимной угрозы работу музея приостановили и 30 июля. Всем посетителям, которые не смогли закончить ознакомление с экспозицией в связи с чрезвычайной ситуацией, предложили бесплатно продолжить осмотр в другой день.

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