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Около тысячи человек эвакуировали из Третьяковской галереи из-за угрозы взрыва

Лейла Алиева
Происшествия
Около тысячи человек эвакуировали из Третьяковской галереи из-за угрозы взрыва
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Лаврушинский переулок, 10 Карта всех событий

Из корпусов Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке эвакуировали почти тысячу человек из-за угрозы взрыва. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 2 августа, сообщил источник в экстренных службах.

Уточняется, что неизвестный сообщил о возможной угрозе взрыва в Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке, дом 10 и 12. Из двух корпусов эвакуировали около тысячи человек. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы.

В субботу, 30 июля, из трех зданий Третьяковской галереи были эвакуированы посетители в связи с анонимной угрозой.

Также 9 июля, из торгового центра «Речной» на севере столицы эвакуировали несколько сотен человек из-за угрозы взрыва. Отмечается, что о возможной угрозе взрыва сообщил неизвестный.

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