Посетителей Третьяковской галереи эвакуировали из-за анонимной угрозы

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Лаврушинский переулок, 10 Карта всех событий

Посетители трех зданий Третьяковской галереи были эвакуированы из-за анонимной угрозы. Об этом в субботу, 30 июля, сообщили в пресс-службе музея.

— В связи с анонимной угрозой мы вынуждены эвакуировать посетителей и до 16:00 30 июля прекратить работу музеев Третьяковской галереи по адресу Лаврушинский переулок, дом 10 и 12, в здании Новой Третьяковки по адресу улица Крымский Вал, дом 10. Информация о возобновлении работы будет размещена на сайте, — говорится в сообщении.

При этом посетители, не успевшие закончить осмотр выставок из-за эвакуации или приобретшие билет на то время, когда музей был вынужденно закрыт, смогут посетить его по купленному билету в любое удобное время в течение ближайшей недели, сообщает сайт Третьяковской галереи.

В субботу, 9 июля, из торгового центра «Речной» в САО эвакуировали несколько сотен человек из-за угрозы взрыва. О возможной угрозе взрыва сообщил неизвестный.

Во вторник, 19 июля, икону «Святая Троица» Андрея Рублева вернули в Государственную Третьяковскую галерею. Ранее икону привозили в Троице-Сергиеву лавру на празднование 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского.