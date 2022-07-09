Несколько сотен человек эвакуировали из ТЦ «Речной» на севере Москвы

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Фестивальная улица, 2Б Карта всех событий

Из торгового центра «Речной» в САО эвакуировали несколько сотен человек из-за угрозы взрыва. Об этом «Вечерней Москве» в субботу, 9 июля, сообщил источник в экстренных службах.

Уточняется, что на месте происшествия работают полицейские и кинологи. О возможной угрозе взрыва сообщил неизвестный.

27 мая стало известно об эвакуации Мосгорсуда из-за анонимного сообщения. Позже в пресс-службе суда подтвердили, что ничего не было обнаружено.

6 июня более двух тысяч человек эвакуировали из ТЦ «Речной» на севере Москвы. Из-за сообщений о лжеминировании были эвакуированы все посетители торгового центра по адресу Фестивальная улица, 2б.

21 июня женский следственный изолятор в Москве получил анонимное уведомление о «минировании». Также сообщалось об аналогичном сообщении для СИЗО № 5 «Водник» на Выборгской улице.