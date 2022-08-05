«Прошла обряд»: Сябитова отправилась с внучкой в мечеть

Фото: Youtube / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Сваха Роза Сябитова в своем микроблоге показала фотографию с дочерью и внучкой из мечети.

— Сегодня у нашей семьи большой праздник. Моя внучка прошла обряд имянаречения. Пусть растет счастливой и здоровой под защитой наших предков! — написала ведущая «Давай поженимся!» на своей странице в Telegram.

13 июля телеведущая Роза Сябитова сообщила, что впервые стала бабушкой. Она добавила, что долгие месяцы ожидания подошли к концу. Она также поблагодарила лечащих врачей больницы, которые оперативно и профессионально выполняли свою работу. При этом она прикрепила совместные фото с руководителем медучреждения, которому подарила цветочный презент. Роды принимал профессор и доктор медицинских наук.

В марте Роза Сябитова опубликовала в соцсетях архивное фото. В запечатленной на снимке стройной девушке, которая позирует на мероприятии с танцами, поклонники с трудом узнали телеведущую. Фотографию телесваха сопроводила длинным постом, в котором рассказала о тяжелых испытаниях, выпавших на ее долю, когда ей было «немного за тридцать».