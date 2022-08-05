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Сальмонелла, дизентерия, кишечная палочка: какие инфекции можно «съесть» вместе с фруктами

Иссалина Аюпова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Сальмонелла, дизентерия, кишечная палочка: какие инфекции можно «съесть» вместе с фруктами
Фото: Unsplash

В период созревания фруктов и овощей повышается количество обращений в больницы с жалобами на расстройства ЖКТ. О видах инфекций, которые попадают в организм вместе с фруктами, и о том, что делать, чтобы этого не произошло, — в материале «Вечерней Москвы».

По словам врача иммунолога-аллерголога Владимира Болибока, в теплую погоду естественно, что продукты портятся быстрее. Это вызывает более частотное возникновение пищевых интоксикаций.

Как инфекция попадает в организм

Как рассказал врач, одной из причин попадания инфекций сначала на фрукты, а затем и в организм человека является некачественная обработка продуктов.

— Недобросовестные продавцы перед продажей фруктов могут помыть их загрязненной водой. Бактерии, которые содержатся в ней, осядут на продукты, и при недостаточно тщательной обработке это может спровоцировать желудочные расстройства, — рассказал Болибок.

Еще одним способом попадания бактерий в организм человека является пренебрежение нормами гигиены самих людей.

— Люди любят есть фрукты грязными руками, на которых находятся различные бактерии, провоцирующие возникновение инфекций, — подчеркнул врач.

Кроме того, специалист добавил, что следует уделять особое внимание продуктам, купленным с рук или на рынке.

— Если люди купили продукты на рынке или с рук, велика вероятность подхватить кишечную инфекцию, потому что в этих случаях обработка продуктов не всегда производится качественно, — заключил Болибок.

Какие инфекции

Собеседник «ВМ» также перечислил инфекции, которые могут попасть в организм человека вместе с фруктами. Среди них:

  • Сальмонелла;
  • Дизентерия;
  • Энтеропатогенная кишечная палочка.

Как избежать проблем

Болибок рассказал, что необходимо предпринять, чтобы обезопасить себя от подобных инфекций.

По его словам, лучше всего перед употреблением в пищу мыть руки и сами фрукты с мылом, чтобы устранить бактерии, которые могут вызвать расстройства ЖКТ.

— Если человек будет заботиться о чистоте своих рук и продуктов, которые употребляет, это в разы сократит вероятность токсико-инфекций, — поделился врач.

Что делать, если инфекция уже попала в организм

Если человек уже отравился, специалист напомнил о необходимости пить больше жидкости. Также добавил, что нужно вызвать рвоту и принять абсорбенты, которые помогут облегчить состояние человека.

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