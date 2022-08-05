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В России выявили 18 555 случаев COVID-19 за сутки

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 18 555 случаев COVID-19 за сутки
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

За минувшие сутки в 85 регионах России выявили 18 555 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф» в пятницу, 5 августа.

Так, за прошедшие 24 часа в стране от COVID-19 скончались 47 человек, еще 1906 пациентов госпитализировали в медицинские учреждения. Уточняется, что это на 0,5 процента меньше по сравнению с 4 августа.

В России выявили 18 555 случаев COVID-19 за сутки Фото: Стопкоронавирус.рф

При этом после прохождения лечения от коронавируса под присмотром специалистов в стране за сутки полностью выздоровели 9817 человек, уточнили в сообщении.

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн сообщил, что при росте случаев заражения коронавирусом в России не будет больше 50 тысяч новых заболевших в сутки.

Вирусологи в беседе с «Вечерней Москвой» рассказали, что придет на смену волнам COVID-19. Отмечается, что коронавирус становится более заразным, но менее смертоносным. Такая эволюция позволит ему распространиться на большее число организмов, ведь вирус погибает вместе с его носителем.

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