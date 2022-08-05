Более 50 парковочных мест выставят на торги на востоке столицы

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Россия, Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, 6к1А Карта всех событий

Город выставит на торги в августе — сентябре 54 машино-места в столичнои районе Богородское. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман в пятницу, 5 августа.

— В районе Богородское планируется выставить на продажу 54 машино-места общей площадью более 800 квадратных метров. Объекты расположены в подземном паркинге 30-этажного жилого дома 2012 года постройки. Недалеко от здания проходят две крупные автотрассы — Щелковское шоссе и Северо-Восточная хорда, — отметил он.

Кроме того, недалеко расположена станция метро «Бульвар Рокоссовского» Сокольнической линии. Площадь парковки варьируется от 12,3 до 19,8 квадратных метров. Принять участие в торгах смогут любые юридические и физические лица, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что город выставил на торги 100 машино-мест в Даниловском районе. Уточняется, что объекты расположены по адресу 2-й Павелецкий проезд, дом 14, недалеко от Дербеневской и Павелецкой набережных, а также жилых и деловых кварталов Даниловского района.