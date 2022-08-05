Мужчина с букетом напал на пассажирку на станции метро «Бауманская»
В Москве задержали мужчину, который подозревается в нападении на пассажирку в метро на станции метро «Бауманская». Об этом сообщила пресс-служба МВД России по городу Москве в пятницу, 5 августа.
В час пик 25-летний москвич попытался пройти через турникет зайцем, вслед за шагающей впереди женщиной. Пассажирка не позволила ему это сделать и сделала замечание. Злоумышленник прошел за другим человеком, догнал обидчицу на эскалаторе и сильно ударил ее рукой по лицу. Сотрудники патрульной-постовой службы полиции задержали мужчину на месте происшествия и доставили в отделение.
В Сети появилось видео инцидента.
Медицинское заключение показало, что здоровью 39-летней жительницы Подмосковья нанесли вред средней тяжести. В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Мужчине грозит в самом строгом случае лишение свободы сроком до трех лет, сообщили в МВД.
В отношении другого пассажира метро возбудили уголовное дело по статье «Вандализм» 8 июля. Пьяный молодой человек разбил зеркало заднего обзора на платформе.