Мужчина с букетом напал на пассажирку на станции метро «Бауманская»

Фото: Telegram / Москва 24

Россия, Москва, Бауманская улица, 33/2 Карта всех событий

В Москве задержали мужчину, который подозревается в нападении на пассажирку в метро на станции метро «Бауманская». Об этом сообщила пресс-служба МВД России по городу Москве в пятницу, 5 августа.

В час пик 25-летний москвич попытался пройти через турникет зайцем, вслед за шагающей впереди женщиной. Пассажирка не позволила ему это сделать и сделала замечание. Злоумышленник прошел за другим человеком, догнал обидчицу на эскалаторе и сильно ударил ее рукой по лицу. Сотрудники патрульной-постовой службы полиции задержали мужчину на месте происшествия и доставили в отделение.

В Сети появилось видео инцидента.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram/Москва 24

Медицинское заключение показало, что здоровью 39-летней жительницы Подмосковья нанесли вред средней тяжести. В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Мужчине грозит в самом строгом случае лишение свободы сроком до трех лет, сообщили в МВД.

В отношении другого пассажира метро возбудили уголовное дело по статье «Вандализм» 8 июля. Пьяный молодой человек разбил зеркало заднего обзора на платформе.