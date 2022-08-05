Выставка «Здоровая Москва» открылась в столице на Тверском и Чистопрудном бульварах

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Тверской бульвар Карта всех событий

Первая выставка, посвященная команде проекта «Здоровая Москва», открылась для москвичей на Тверском и Чистопрудном бульварах. На выставке представлены плакаты с профессиональными особенностями сотрудников павильонов. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 5 августа.

— Для каждого члена команды «Здоровой Москвы» большая честь и гордость принимать участие в таком масштабном городском проекте. Чтобы у москвичей была возможность быстро и с комфортом пройти бесплатное обследование, ежедневно трудится огромный коллектив. На фотовыставке москвичи могут ближе узнать людей, которые обеспечивают функционирование проекта — от установки павильонов до проведения медицинских исследований и информационного освещения, — передается в сообщении.

Отмечается, что посетить выставку можно до 22 августа. При этом желающим расскажут полезные советы для здоровой и активной жизни. Проект «Здоровая Москва» проводится в столице с 2019 года и дает возможность москвичам пройти обследование в специальных павильонах, передает официальный сайт мэра Москвы.

В рамках госпроекта этим летом проводится первый бесплатный марафон здорового образа жизни «100 дней здоровья». За два месяца в нем приняли участие около шести тысяч москвичей, а 58 победителей еженедельных конкурсов уже получили призы, сообщили 5 августа в Департаменте здравоохранения Москвы.