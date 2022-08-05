Киевская диктатура: в чем заключается конфликт между Зеленским и мэрами украинских городов

Фото: president.gov.ua

В пятницу, 5 августа, американское издание The Washington Post сообщило, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и региональными властями страны разгорелись политические разногласия из-за распределения многомиллиардной помощи западных стран. Однако причина конфликта кроется в более серьезных проблемах украинского государства. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Сергей Марков.

— Конфликт между ними существует, у него есть несколько причин. Первая причина заключается в том, что в городах Украины создается военная администрация, по сути комендатура. Они перетягивают на себя принятие различных решений и финансирование. Подобное не устраивает многих. Западные страны в тот же момент оказывают Украине только военную помощь. Это нужно для того, чтобы противостоять России до последнего украинца, — отметил он.

Также собеседник «ВМ» назвал истинную причину конфликта между украинскими политиками.

— На самом деле природа конфликта другая, о которой The Washington Post в своем материале не указывает. Дело в том, что население крупных городов очень встревожено. Эту тревогу выражают мэры городов. Главы городов встревожены тем, что в таких крупных населенных пунктах Украины, как Харьков, Одесса, Запорожье и Николаев, будет применена та же тактика, что и в Мариуполе. То есть жители городов будут использованы украинскими военными в качестве живого щита, города будут разрушены, огромное количество людей погибнет. Главная суть конфликта именно в этом, — разъяснил он.

При этом специалист уверяет, что мэры хотят решить этот вопрос, однако «они боятся того, что их убьют за поднятие подобной темы». Также Марков считает, что украинскому лидеру не нужна поддержка политиков из-за своей диктаторской политики.

— Зеленскому не нужна политическая поддержка, поскольку на Украине действует диктатура. Сейчас киевский режим проводит тотальные обыски. В частности, идет проверка телефонов украинских политиков для обнаружения российских номеров, а также номеров ДНР и ЛНР. Помимо этого, ведется слежка за смс-перепиской. В случае нахождения сообщений, направленных на поддержку России и критику киевского режима, человека может ожидать арест. Также людей подвергают пыткам, — отметил он.

По его словам, в этих условиях политическая поддержка не нужна, поскольку она обеспечивается методом террора и пропаганды.