В Кремле прокомментировали механизм по обмену задержанными между РФ и США

Фото: Администрация президента РФ

В случае обсуждения в прессе деталей обмена заключенными между Россией и США они никогда не состоятся. Об этом в пятницу, 5 августа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Если мы с вами будем через прессу обсуждать хоть какие-то нюансы, связанные с темой обменов, то эти обмены никогда не состоятся, такую ошибку уже совершили американцы, они вдруг решили мегафонным способом решать такие проблемы. Они так не решаются, поэтому никаких комментариев давать не будем, — подчеркнул он.

Также Песков напомнил, что чуть больше года назад в Женеве два президента уже затрагивали данную тему и согласовали определенные механизмы для этого диалога. При этом если продолжится публичное обсуждение обмена заключенными, то работа этого механизма будет поставлена под сомнение, передает РИА Новости.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия готова обсуждать с Вашингтоном вопрос обмена заключенными, но только в рамках того канала, который ранее был согласован президентами РФ и США Владимиром Путиным и Джо Байденом.