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Лавров сообщил о готовности России обсуждать с США тему обмена заключенными

Полина Долганова
В мире
Лавров сообщил о готовности России обсуждать с США тему обмена заключенными
Фото: МИД РФ

Российская сторона готова обсуждать с Вашингтоном вопрос обмена заключенными, но только в рамках того канала, который ранее был согласован президентами РФ и США Владимиром Путиным и Джо Байденом. Об этом в пятницу, 5 августа, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

— Россия готова обсуждать с США тему обмена заключенными, но в рамках согласованного Владимиром Путиным и Джо Байденом механизма, — цитирует министра ТАСС.

4 августа российский суд приговорил Бриттни Грайнер к девяти годам лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Суд признал ее виновной в незаконном перемещении наркотических средств через государственную границу Российской Федерации.

В феврале 2022 года спортсменка прибыла в Москву из Нью-Йорка. В аэропорту Шереметьево ее багаж осмотрели из-за подозрительной реакции полицейской собаки.

Президент США Джо Байден назвал приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер неприемлемым и призвал к ее немедленному освобождению.

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