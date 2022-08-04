«Неприемлемо»: Байден призвал Россию немедленно освободить Грайнер

Фото: whitehouse

Президент США Джо Байден назвал приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер неприемлемым и призвал к ее немедленному освобождению.

— Это неприемлемо, и я призываю Россию немедленно освободить ее, чтобы она вернулась к своей жене, любимым, друзьям и команде, — заявил американский лидер.

По словам Байдена, его администрация будет делать все необходимое, чтобы вернуть баскетболистку назад «как можно скорее» передает РИА Новости.

Российский суд приговорил Бриттни Грайнер к девяти годам лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Суд признал ее виновной в незаконном перемещении наркотических средств через государственную границу Российской Федерации.

В феврале 2022 года спортсменка прибыла в Москву из Нью-Йорка. В аэропорту Шереметьево ее багаж осмотрели из-за подозрительной реакции полицейской собаки. В сумке у девушки обнаружили картриджи для вейпа, в которых, по данным следствия, находились наркотические вещества. Спортсменку арестовали 6 марта по подозрению в нелегальной транспортировке наркотиков.

По словам адвоката спортсменки, запрещенное на территории РФ вещество бывшему игроку УГМК на родине употреблять было можно по медицинским показаниям.

Бриттни Грайнер — профессиональная баскетболистка из США, член национальной баскетбольной ассоциации. Девушка два раза брала золото Олимпиады в составе сборной своей страны по баскетболу.