На фестивале «Спасская башня» выступит участник проекта «Голос» Федор Рытиков

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Популярный российский артист, лауреат международных премий и конкурсов Федор Рытиков выступит на Красной площади в рамках Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Фестиваль пройдет в Москве с 26 августа по 4 сентября.

Солист мужского камерного хора Заиконоспасского монастыря «Благозвонница» и приглашённый солист Центрального военного оркестра Министерства обороны Российской Федерации Фёдор Рытиков был участником первого сезона проекта «Голос» на Первом канале и финалистом телевизионного вокального шоу «Большая перемена» на НТВ. В 2017 году стал лауреатом 3-й премии Международного конкурса «Романсиада без границ» и обладателем Гран-при Международного конкурса XXV CHORUS INSIDE SUMMER (Кьети, Италия). В 2018 году артист завоевал звание лауреата 1-й премии таких международных конкурсов, как «Романсиада» в Сан-Марино и «Белорусская Романсиада» (Гомель, Беларусь). Артист является лауреатом 1-й премии ХХ Международного конкурса русского романса им. Изабеллы Юрьевой (Таллин, Эстония) и Международного конкурса русского романса им. Сергея Есенина «По-осеннему шепчут листья».

Федор Рытиков выступит на открытии Фестиваля 26 августа, а также в рамках вечерних представлений «Спасской башни» с 27 августа по 1 сентября включительно.