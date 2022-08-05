Бросившей в губернатора ботинок жительнице Углегорска выделили квартиру

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Женщине, которая бросила ботинок в губернатора из-за проблем с жильем, выделили квартиру. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

— Администрация Углегорского района в течение суток предоставила жилье жительнице райцентра после жалобы губернатору. Людмиле Аникеевой вместе с сыном и мужем выделили комфортабельную двухкомнатную квартиру из муниципального жилфонда, — передает сообщение РИА Новости.

На встрече с губернатором Сахалина Валерия Лимаренко, жительница Углегорска, обратилась с жалобой на жилье, в котором приходится жить ее семье. Не сумев убедить чиновника, женщина на эмоциях бросила в него плесневелый ботинок, который принесла для доказательства своих слов.

Со встречи женщину вывела полиция. Сперва на нее был составлен административный протокол по факту «мелкого хулиганства, то есть нарушения общественного порядка». Однако дело прекратили с формулировкой «отсутствие состава правонарушения» после вмешательства полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, который сказал, что не видит оснований для наказания жительницы и пообещал во всем разобраться.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин 3 августа поручил изучить информацию и разобраться в проблеме выселения ветеранов МВД из квартир в Новой Москве.