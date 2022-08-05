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Минобороны: ВКС России уничтожили в Сирии обучаемых США боевиков

Александр Афонин
В мире
Минобороны: ВКС России уничтожили в Сирии обучаемых США боевиков
Фото: Минобороны РФ

Воздушно-космические силы (ВКС) России ликвидировали боевиков группировки «Лива Шухада Эль-Карьятейн», которая проходила обучение под руководством инструкторов сил специальных операций США. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

— 4 августа 2022 года при проведении воздушного патрулирования над территорией Сирийской Арабской Республики экипажи российских ВКС выявили и уничтожили группу боевиков террористической группировки «Лива Шухада Эль-Карьятейн», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что группировка базировалась в подконтрольной американцам зоне Эт-Танф, а основным местом базирования боевиков была пустыня. Оттуда они совершали различные диверсии против мирного населения Сирии, а также выводили из строя местную инфраструктуру, передает Telegram-канал Минобороны.

4 июля МИД России осудил регулярные удары Израиля по территории Сирии и потребовал их прекращения. Боевая авиация Израиля 2 июля выпустила несколько снарядов по объектам в провинции Тартус.

20 июля российские средства противовоздушной обороны выявили БПЛА, приближавшиеся к авиабазе Хмеймим. Огнем российских средств ПВО было уничтожено два беспилотных аппарата радикалов в двух километрах от Хмеймима. Пострадавших нет, материального ущерба нанесено не было, авиабаза работает в плановом режиме.

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