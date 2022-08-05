«Сильно рассекла голову»: актриса Меськова рассказала об отдыхе в Турции

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Актриса Анастасия Меськова, известная по роли в сериале «Сладкая жизнь», сообщила подписчикам о своей госпитализации в Турции во время отдыха.

— Дорогие друзья! Пропала потому, что со мной произошел несчастный случай. Спасала из бассейна ребенка, поскользнулась при прыжке и сильно рассекла голову, — отметила 37-летняя звезда.

Она также добавила, что в данный момент ее здоровье не вызывает опасений у врачей, поэтому она выписывается из больницы. В свою очередь подписчики Меськовой выразили ей слова поддержки и пожелали артистке скорейшего выздоровления, передает StarHit.

До этого российская телеведущая Анна Семенович рассказала поклонникам о своем отдыхе. Она поделилась, что во время отпуска произошел не очень приятный инцидент.

Оказалось, незнакомка толкнула ее и следом наступила на ногу. Семенович не стала терпеть и ответа долго не пришлось ждать.

Футболист и экс-супруг Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов поделился подробностями жизни с певицей и телеведущей. Он вспомнил случай, когда несколько лет назад в одном из ресторанов Москвы кто-то из гостей оскорбил его супругу. Футболист заступился за жену, завязалась драка, которая закончилась написанием заявления в полицию.