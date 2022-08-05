Коллективный иммунитет от коронавируса составил 8,6 процента в России

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Коллективный иммунитет от коронавируса снизился в России до 8,6 процента. Об этом сообщили в пресс-службе оперативного штаба по борьбе с COVID-19 в пятницу, 5 августа.

— Коллективный иммунитет — 8,6 процента, — говорится в сообщении.

Вакцинацию от заболевания первым компонентом в стране выполнили 94 232 374 раза, а двумя — 89 250 277. При этом уровень коллективного иммунитета от COVID-19 в Москве составляет 3,4 процента, отмечается на сайте оперштаба.

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За минувшие сутки в 85 регионах России выявили 18 555 новых случаев COVID-19. Так, за прошедшие 24 часа в стране от коронавируса скончались 47 человек, еще 1906 пациентов госпитализировали в медицинские учреждения.

5 августа главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что при росте случаев заражения коронавирусом в России не будет больше 50 тысяч новых заболевших в сутки. По словам вирусолога, пока очень сложно делать точные прогнозы.