«Произведение искусства»: москвичам рассказали об устройстве ЛЭП

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Россия, Москва, Калужское шоссе Карта всех событий

Комплекс городского хозяйства Москвы рассказал об опорах линий электропередач (ЛЭП) на Калужском шоссе.

— На фото — опоры линий электропередачи на Калужском шоссе, похожие на гигантские деревья или колосья. Необычная форма траверс — несущих конструкций, расположенных в несколько ярусов, придает опорам динамику, — говорится в сообщении.

Они, как уточняется, весят 50 тонн, а их высота достигает 40 метров. Опоры собирают на земле и монтируют при помощи мобильного крана.

Дизайн создавался совместно с техническими специалистами «Россети Московский регион». Следить за состоянием линий электропередачи в ТиНАО помогают беспилотники, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

В марте в Москве началось активное внедрение технологий во все сферы жизни, в том числе и в городское хозяйство. Уточняется, что скрытые утечки в горячем водоснабжении и системе отопления находит специальный алгоритм.

Так, столичные службы начали применять роботов-инспекторов и роботов-демонтажников, беспилотники для защиты ЛЭП, снежные сканеры, автоматизированную систему «Диспетчеризация» и многое другое.