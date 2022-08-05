Бастрыкин поручил возбудить дело из-за высказываний телеведущей с Украины

Фото: СК РФ

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту русофобских высказываний украинской телеведущей Янины Соколовой. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 5 августа.

— По поручению главы ведомства в рамках расследования уголовного дела следователи СК России изучат данные высказывания, — говорится в сообщении.

Также стало известно, что по результатам проверки будет дана уголовно-правовая оценка действий Соколовой. В эфире украинского телевизионного канала NTA она сообщила, что русских людей нужно «убивать по национальному признаку». В ее выступлении открыто звучали угрозы в адрес русского народа и призывы к «немедленному и беспощадному» его уничтожению, заключили в СК.

4 августа стало известно, что Новосибирского депутата Хельгу Пирогову объявили в розыск. В отношении парламентария возбудили уголовное дело за распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил России.