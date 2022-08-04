Новосибирского депутата Хельгу Пирогову объявили в розыск

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Министерство внутренних дел объявило новосибирского депутата Хельгу Пирогову в розыск. Об этом стало известно в четверг, 4 августа.

Информация появилась в базе розыска МВД России. В отношении государственного деятеля возбудили уголовное дело за распространение заведомо ложной информации о Вооруженных Силах Российской Федерации.

— Пирогова Хельга Вадимовна 17 октября 1988 года рождения. Место рождения — город Новосибирск. Разыскивается по статье УК РФ, — говорится в документе.

До этого сообщалось, что депутат неуважительно высказалась о погибших во время специальной военной операции на Украине военнослужащих. Из-за этого председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку. Позже в отношении Пироговой возбудили уголовное дело по статье 207.3 УК РФ.

Когда женщину вызвали на допрос 25 июля, стало известно, что новосибирский депутат покинула страну и находится в Грузии.

Пирогова значится депутатом городского совета Новосибирска, членом постоянных комиссий по местному самоуправлению и по социальной политике и образованию.