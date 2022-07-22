Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за высказываний депутата Пироговой

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение о возбуждении уголовного дела в отношении новосибирского депутата Хельги Пироговой после ее негативных комментариев о погибших солдат российской армии. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщили в пресс-службе СК РФ.

— Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК по Новосибирской области Зарипову В. Б. по результатам проверки, организованной по факту высказываний депутата совета депутатов Новосибирска Хельги Пироговой, незамедлительно возбудить уголовное дело, — сообщает сайт СК РФ.

Помимо этого, ход и результаты расследования были поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Накануне Бастрыкин поручил проверить высказывания Хельги Пироговой. Письмо с просьбой проверить слова Пироговой Бастрыкину направила группа муниципальных и областных депутатов.