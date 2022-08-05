Эксперты обнаружили защищающий от диабета продукт

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Испанские исследователи выяснили, что ежедневное употребление злака киноа обеспечивает защиту от диабета второго типа.

Они провели эксперимент, участие в котором приняли девять добровольцев старше 65 лет, страдающих преддиабетом. В каждый из трех их приемов пищи был включен киноа вместо привычного гарнира из риса, картофеля или бобов.

Регулярный анализ крови участников исследования на сахар показал, что скачки его уровня после приема пищи с новым рационом стали менее интенсивными. Эксперты отмечают, что польза киноа заключается именно в низком гликемическом индексе продукта, что является ключевым фактором предотвращения диабета второго типа, сообщает «МедикФорум».

Токсиколог, член-корреспондент РАЕН Михаил Кутушов объяснил, почему крупы следует перед приготовлением обязательно замачивать в воде. По его словам, в некоторых продуктах есть антинутриенты, провоцирующие в избыточном количестве нарушение процессов пищеварения и не только.

Кутушов отметил, что если регулярно есть не замоченную предварительно крупу, то можно спровоцировать аутоиммунные заболевания, болезни щитовидной железы, диабет и другие недуги.