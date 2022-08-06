Названы три знака зодиака, в представительниц которых влюбляются все мужчины

Кадр из фильма «Обещать — не значит жениться»

Некоторые женщины с рождения обладают необъяснимой притягательностью для мужчин. Ясновидящая и шаманка Кажетта рассказала, в представительниц каких знаков зодиака влюбляются все мужчины без исключения.

Скорпион

Самый сексуальный знак во всем зодиаке. Если вы когда-нибудь встречались со Скорпионами, вы уже знаете, что они обладают непреодолимой силой притяжения. Даже если представительница этого знака не имеет канонически привлекательной внешности, ее обаяние заставляет мужчин падать к ее ногам. Порой попытаться описать, что именно так привлекает в представительницах этого знака, мужчинам сложно. Тайна, окружающая их, заводит мужчин: в женщинах-Скорпионах есть загадка.

Наряду с их способностью привлекать, у них также есть способность читать мысли. Так что если вы не можете разобраться в себе, спросите у Скорпиона! Конечно же, этот талант находит свое применение в постели. Они всегда знают наперед, чего от них ждет мужчина, и способны воплотить любые его фантазии.

Лев

Представительницы этого знака активны, амбициозны и оптимистичны. Они умеют хорошо провести время и знают, как сделать позитивной даже самую безнадежную ситуацию. Невозможно не почувствовать влечение к теплу и харизме, которое излучает само их существо.

Когда женщина-Лев заинтересована в мужчине, она делает его центром своего мира. Для многих мужчин такое внимание — действительно сексуальная вещь, которая впоследствии находит свое продолжение в интимной обстановке. А собственно, в постели Львицы максимально раскрепощены и легки. Единственная проблема с этими женщинами — им нужно много внимания и комплиментов. Порой им надо и польстить.

Рак

Представители этого знака зодиака являются третьими по привлекательности среди остальных, но с другой — более нежной и чуткой стороны. Женщины-Раки — это романтики, поэтому они будут помнить дату, когда вы встретились, день, когда у вас начались серьезные отношения, когда вы поцеловались. И так до бесконечности.

Обратной стороной Раков является их мрачное настроение и цепкость, которые могут давить на партнера. Но если мужчина сможет смириться с этой «темной» стороной, у него будет самый преданный и нежный партнер в мире. Важно упомянуть, что в сексе женщины-Раки лучше других угадывают пожелания своего мужчины и получают от этого такое же удовольствие, что делает ночь с ними невероятным удовольствием. Они не выпячивают свою сексуальность на этапе флирта, но когда для этого приходит время, удивляют мужчину.