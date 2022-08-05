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Россия запретила въезд в страну для 62 граждан Канады
Россия ввела запрет на въезд в страну для 62 граждан Канады в качестве ответной меры. Об этом сообщили в пресс-службе российского МИД в пятницу, 5 августа.
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