Мужчину задержали за приставание к детям на игровой площадке в Москве

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Южный административный округ, район Чертаново Северное Карта всех событий

Полицейские задержали мужчину, который подозревается в приставании к детям на детской площадке в ЮАО. Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в пятницу, 5 августа.

Уточняется, что к правоохранителям обратилась мать 10-летней девочки. Она рассказала, что к дочке и ее 9-летней подруге начал приставать незнакомый мужчина.

Девочки играли на детской площадке, где к ним подошел подозреваемый. Он начал с ними разговаривать, однако дети решили поиграть на телефоне.

В этот момент мужчина сделал вид, что заинтересовался игрой и попросил научить его. Вскоре он начал показывать детям снимки, где были показаны обнаженные люди разных полов.

Девочки отбежали от него и, как уточняется, забрались на детскую площадку. Неизвестный затем начал приставать к 9-летней девочке, после чего дети убежали.

Мужчина, по словам детей, выглядел психически нездоровым, но отличительных примет они не запомнили. Правоохранители задержали 4 августа 31-летнего подозреваемого, передает «Москва».

22 июля сотрудники правоохранительных органов задержали в Люберцах педофила, который приставал к детям во время купания в Москве-реке. Мужчина незаметно подплывал и хватал их за гениталии, после чего скрывался.