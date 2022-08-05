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Воробьев: В Подмосковье доработают программу бесплатной выдачи земель фермерам

Ирина Игнатенко
Общество
Воробьев: В Подмосковье доработают программу бесплатной выдачи земель фермерам
Фото: mosreg.ru

Льготная программа «Подмосковные 10 гектаров» оказалась очень востребованной, ее расширят, чтобы удовлетворить запросы фермеров. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в пятницу, 5 августа.

— У нас большая программа по предоставлению бесплатной земли. Я думал, что она у нас большая, но услышал сегодня, что очень большой запрос на предоставление десяти гектаров. Будем думать, как это сделать еще более удобным, — отметил он.

Политик добавил, что на территории региона действует много фермерских хозяйств. А также есть люди, которые только планируют начать собственное дело.

В рамках льготной программы можно бесплатно получить до десяти гектаров земли. Землю по новой программе предоставляют в короткий срок — за 15 дней. При этом фермер берет на себя обязательства по ее содержанию и введению в оборот, передает канал 360.

До этого Воробьев доложил премьер-министру Михаилу Мишустину, что регион поборется за первое место в России по производству овощей закрытого грунта. В настоящее время область занимает вторую строчку.

Подмосковье Сельское хозяйство Андрей Воробьев
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