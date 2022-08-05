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Синоптик пообещал резкое похолодание жителям Санкт-Петербурга

Ирина Игнатенко
Общество
Синоптик пообещал резкое похолодание жителям Санкт-Петербурга
Фото: Pexels

Метеоролог Юрий Куткевич сообщил, что жителей Санкт-Петербурга с 6 августа ожидает резкое похолодание.

— С утра до середины дня она еще будет жаркой и без осадков, но после 12 часов начнет увеличиваться облачность, пройдут кратковременные дожди, местами с грозами, усилится западный ветер. Но основные осадки пройдут завтра в вечерние часы, — отметил он в комментарии «Невским новостям».

Синоптик пояснил, что погода изменится, так как через город пройдет холодный атмосферный фронт. В воскресенье, 7 августа, столбики термометров опустятся до плюс 20 градусов.

На следующей неделе станет теплее, температура днем будет держаться на уровне плюс 21–23 градусов. «Оранжевый» уровень опасности начнет действовать 6 августа, предупреждение продлится с 18:00 6 августа до 00:00 7 августа, тогда в Северной столице ожидаются сильный дождь и ветер, передает ФАН.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов во время беседы с «Вечерней Москвой» предупредил жителей столицы о резком похолодании. По его словам, в воскресенье с запада к столице подойдет холодный фронт, температура воздуха опустится на 6–8 градусов ниже субботних показателей.

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