Концерты классической и джазовой музыки пройдут в парках Москвы в августе

Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Россия, Москва, Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького Карта всех событий

В августе на площадках столичных парков состоятся концерты начинающих и знаменитых музыкантов из разных уголков России. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В августе в парках выступят музыкальные группы и сольные исполнители из разных уголков страны. Горожане познакомятся с творчеством джазовых коллективов, ансамблей классической музыки, современных эстрадных певцов и популярных диджеев, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Парке Горького и Измайловском парке москвичи смогут послушать классическую музыку. При этом в парке искусств «Музеон» пройдут диджей-вечеринки.

В музее-заповеднике «Царицыно» состоится концерт классических музыкальных произведений для клавесина. В парке «Северное Тушино» пройдет фестиваль Salut Summer Fest!, где выступят музыкальные, хореографические и театральные коллективы культурного центра «Салют», передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице открылись выставка «Город для каждого» и форум «Мой район». В рамках событий состоится более 600 мероприятий, на которых москвичи смогут оценить глобальный масштаб перемен в столице и приятно провести время.