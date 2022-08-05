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Роспотребнадзор опечатал два хостела в Москве за нарушение санитарных требований

Анастасия Колоскова
Город
Роспотребнадзор опечатал два хостела в Москве за нарушение санитарных требований
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Заводской проезд, 15 Карта всех событий

Столичный Роспотребнадзор опечатал два хостела в ВАО из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Проведены внеплановые проверки в отношении владельцев мини-гостиниц (хостелов), расположенных в многоквартирных домах, находящихся по адресам Заводской проезд, дом 15, и Нижняя Первомайская, дом 68/7. В ходе проведения проверок были выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований, — говорится в сообщении.

Уточняется, что хостелы были опечатаны, так как выявленные нарушения создавали угрозу жизни и здоровью проживающих. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении.

Материалы передали в Измайловский районный суд. По его решению мини-гостиницы могут быть закрыты на срок до 90 суток, отмечается на сайте Роспотребнадзора.

В конце июня баню «Добрыня» на севере Москвы опечатали за нарушение санитарного законодательства. Так, например, выяснилось, что баня находится на первом этаже жилого дома, что противоречит законодательству.

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