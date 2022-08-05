Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования убийства двух пенсионеров в Балашихе

Фото: СК РФ

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства двух пенсионеров в подмосковной Балашихе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 5 августа.

— Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области А. Ю. Старикову представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства двух пенсионеров, — говорится в сообщении.

По данным следствия, инцидент произошел в квартире жилого дома в городе Балашихе. Там были обнаружены тела двух пенсионеров с колото-резаными ранами в области груди и спины.

В рамках расследования назначены различные экспертизы, ведомство разыскивает убийцу. Ход расследования дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

5 августа в подмосковной Балашихе обнаружили тела пожилых супругов. Следователи осмотрели место происшествия и собрали улики.

Статья УК «Убийство» в случае двух и более жертв предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет либо пожизненного заключения.