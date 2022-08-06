Галкин ответил на слова подписчиков о том, что в России по нему скучают

Фото: Youtube / А поговорить?

Известный российский телеведущий и шоумен Максим Галкин в минувшую пятницу, 5 августа, выложил видео с последнего выступления в латвийской Юрмале на странице в одной из своих социальных сетей.

В комментариях под публикацией в соцсетях среди прочих оказался пользователь, который рассказал о том, что по юмористу скучают в городах России, пишет портал ctnews.

Знаменитый отечественный телеведущий ответил поклоннику дружелюбным смайликом. Несмотря на отсутствие конкретики, сам тот факт, что Галкин не прошел мимо комментария, говорит сам за себя.

Нумеролог Владимир Кузнецов сообщил, что в ближайшем будущем певицу Аллу Пугачеву и ее супруга Максима Галкина ждут нелегкие испытания. По словам специалиста, в этом году у семьи наблюдается спад по всем фронтам.

До этого российский политолог Евгений Зайцев рассказал представителям прессы, что Пугачева и Галкин начали процесс переоформления своей российской недвижимости. Звездная пара планирует перебраться в США и купить дом в американском штате Калифорния.