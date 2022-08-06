Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Глава МИД Южной Кореи заявил о поддержке политики «одного Китая»

Егор Провоторов
В мире
Глава МИД Южной Кореи заявил о поддержке политики «одного Китая»
Фото: depositphotos

Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин в ходе Восточноазиатского саммита (EAS) в Пномпене заявил, что Сеул поддерживает политику «одного Китая» и обеспокоен ростом напряженности в Тайваньском проливе, сообщили в пресс-службе южнокорейской дипломатии.

— Мир и стабильность в Тайваньском проливе являются необходимым условием безопасности и процветания в регионе, и являются очень важным вопросом для Южной Кореи, — говорится в заявлении МИД страны.

Как пишет РИА Новости, на сессии, где было сделано это заявление, также присутствовали госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен и министр иностранных дел Китая Ван И.

Пак Чин выразил беспокойство относительно того, что углубляющийся геополитический конфликт на территории Тайваньского пролива может вызвать политическую и экономическую нестабильность в регионе, включая перебои в цепочках поставок, и может иметь негативные последствия для Корейского полуострова.

Поездка в Азию, включающая посещение Тайваня, спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси является провокацией, которая может усугубить ситуацию в регионе, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Южная Корея США Китай Внешняя политика
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова август…

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Даша Котвани
Даша Котвани

Яркий фестиваль специй и музыки

Георгий Федоров
Георгий Федоров

Штаты за Пелоси еще ответят

Михаил Гончаров
Михаил Гончаров

Столицу ждет бум фастфудов

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Сербия — лаборатория, Русия — завод»

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Станет ли остров новым Донбассом

Все мнения
О проекте