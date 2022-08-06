Глава МИД Южной Кореи заявил о поддержке политики «одного Китая»

Фото: depositphotos

Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин в ходе Восточноазиатского саммита (EAS) в Пномпене заявил, что Сеул поддерживает политику «одного Китая» и обеспокоен ростом напряженности в Тайваньском проливе, сообщили в пресс-службе южнокорейской дипломатии.

— Мир и стабильность в Тайваньском проливе являются необходимым условием безопасности и процветания в регионе, и являются очень важным вопросом для Южной Кореи, — говорится в заявлении МИД страны.

Как пишет РИА Новости, на сессии, где было сделано это заявление, также присутствовали госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен и министр иностранных дел Китая Ван И.

Пак Чин выразил беспокойство относительно того, что углубляющийся геополитический конфликт на территории Тайваньского пролива может вызвать политическую и экономическую нестабильность в регионе, включая перебои в цепочках поставок, и может иметь негативные последствия для Корейского полуострова.

Поездка в Азию, включающая посещение Тайваня, спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси является провокацией, которая может усугубить ситуацию в регионе, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.