СМИ: Ким Кардашьян рассталась с Питом Дэвидсоном

Фото: Family Equality / CC BY-NC-ND 2.0

Американская актриса и фотомодель Ким Кардашьян и ее возлюбленный стендап-комик Пит Дэвидсон расстались. Об этом написала американская пресса в пятницу, 5 августа.

Как пишут анонимные источники голливудского издания E!, близкие к семейству Кардашьян, разрыв стал неожиданностью для общественности, поскольку не так давно появлялась информация, что пара знаменитостей рассчитывает завести детей.

По некоторой информации, разрыв произошел ранее на этой неделе, при этом звезды остаются друзьями, однако из-за большого количества работы и разъездов больше не смогут поддерживать отношения. При этом ни одна из сторон пока не давала комментариев относительно происходящего.

В начале июня Ким Кардашьян призналась, на какие жертвы готова пойти ради красоты. Она рассказала, что готова абсолютно на все. Уход за собой знаменитость назвала тяжелой и кропотливой работой.

До этого американская модель попросила прощения за своего бывшего мужа, рэпера Канье Уэста, во время съемок очередного эпизода семейного реалити-шоу.