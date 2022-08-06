Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

СМИ: Ким Кардашьян рассталась с Питом Дэвидсоном

Егор Провоторов
Общество
СМИ: Ким Кардашьян рассталась с Питом Дэвидсоном
Фото: Family Equality / CC BY-NC-ND 2.0

Американская актриса и фотомодель Ким Кардашьян и ее возлюбленный стендап-комик Пит Дэвидсон расстались. Об этом написала американская пресса в пятницу, 5 августа.

Как пишут анонимные источники голливудского издания E!, близкие к семейству Кардашьян, разрыв стал неожиданностью для общественности, поскольку не так давно появлялась информация, что пара знаменитостей рассчитывает завести детей.

По некоторой информации, разрыв произошел ранее на этой неделе, при этом звезды остаются друзьями, однако из-за большого количества работы и разъездов больше не смогут поддерживать отношения. При этом ни одна из сторон пока не давала комментариев относительно происходящего.

В начале июня Ким Кардашьян призналась, на какие жертвы готова пойти ради красоты. Она рассказала, что готова абсолютно на все. Уход за собой знаменитость назвала тяжелой и кропотливой работой.

До этого американская модель попросила прощения за своего бывшего мужа, рэпера Канье Уэста, во время съемок очередного эпизода семейного реалити-шоу.

Знаменитости расставание Ким Кардашьян
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова август…

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Даша Котвани
Даша Котвани

Яркий фестиваль специй и музыки

Георгий Федоров
Георгий Федоров

Штаты за Пелоси еще ответят

Михаил Гончаров
Михаил Гончаров

Столицу ждет бум фастфудов

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Сербия — лаборатория, Русия — завод»

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Станет ли остров новым Донбассом

Все мнения
О проекте