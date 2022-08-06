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Жителям Москвы рассказали о жаркой и сухой погоде 5 августа

Егор Провоторов

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Погода в Москве
Город
Жителям Москвы рассказали о жаркой и сухой погоде 5 августа
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В субботу, 6 августа, в столице России сохранится влияние антициклона, вместе с ним в Москве останется очень жаркая и сухая погода. Геомагнитный фон в этот день прогнозируется спокойный с отдельными периодами неустойчивости.

Воздух в столичном регионе и Московской области прогреется до 32 градусов выше нуля. Ветер будет дуть южного направления 2-7 метров в секунду, а атмосферное давление будет повышенным — 752 миллиметра в секунду, пишет портал «Метеоновости».

— В приземном воздухе выраженный дефицит кислорода, с условиями термического дискомфорта в течение дня, с духотой и перегревом. Такая погода серьезно сказывается на самочувствии не только метеозависимых людей с ослабленным здоровьем, но и практически здоровые и не метеочувствительные люди могут отмечать различные симптомы недомогания, — подметили специалисты.

Накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков заявил, что в воскресенье, 7 августа, в Москву придет холодный атмосферный фронт. Также он рассказал о грозовых тучах, которые придут в столицу уже в начале следующей недели.

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