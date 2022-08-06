Клишас: После изъятия активов России Украина небезопасна для транзита газа
Украину нельзя считать безопасной страной для транзита энергетических ресурсов из России после конфискации местными властями российской собственности. Такое мнение выразил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.
— После конфискации российской собственности на Украине, о которой объявил глава неонацистского режима (президент страны Владимир — прим. «ВМ») Зеленский, эта страна больше не может считаться страной, безопасной для транзита любых товаров, в том числе российских энергоносителей, — написал Клишас на своей странице в Telegram.
Российские активы на общую сумму около 765 миллионов долларов уже конфискованы на территории Украины, еще более 900 принадлежащих РФ активов планируется принудительно изъять. Об этом в пятницу, 5 августа, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что кабинет министров утвердил указ президента Владимира Зеленского о конфискации 903 объектов имущества и активов России на территории страны.