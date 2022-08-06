Клишас: После изъятия активов России Украина небезопасна для транзита газа

Фото: Пресс-служба Совфеда

Украину нельзя считать безопасной страной для транзита энергетических ресурсов из России после конфискации местными властями российской собственности. Такое мнение выразил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

— После конфискации российской собственности на Украине, о которой объявил глава неонацистского режима (президент страны Владимир — прим. «ВМ») Зеленский, эта страна больше не может считаться страной, безопасной для транзита любых товаров, в том числе российских энергоносителей, — написал Клишас на своей странице в Telegram.

Российские активы на общую сумму около 765 миллионов долларов уже конфискованы на территории Украины, еще более 900 принадлежащих РФ активов планируется принудительно изъять. Об этом в пятницу, 5 августа, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что кабинет министров утвердил указ президента Владимира Зеленского о конфискации 903 объектов имущества и активов России на территории страны.