В Москве благоустроили территорию Детской больницы имени Н. Ф. Филатова

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Комплексное благоустройство территории завершилось в Детской городской клинической больнице имени Н. Ф. Филатова. Работы проводились по заказу префектуры ЦАО совместно с департаментом здравоохранения.

По словам замруководителя департамента здравоохранения столицы Алексея Сапсая, при благоустройстве специалисты учитывали исторический контекст территории. Так, в ходе работ удалось воссоздать пешеходные маршруты XIX века и установить скамьи и фонари в классическом стиле.

Для детей в саду учреждения оборудовали игровую площадку, площадь которой превышает 400 квадратных метров.

Для работников больницы специалисты создали спортивную площадку с турниками и зоной воркаута.

Префект ЦАО Владимир Говердовский в свою очередь отметил, что больница стала не первым объектом, который благоустроили в округе.

— Нам очень приятно, что больница встретит свой юбилей — 180 лет со дня основания — с обновленной территорией, которая стала более удобной и комфортной, — отметила главный врач Детской городской клинической больницы имени Н. Ф. Филатова Антонина Чубарова, слова которой приводятся на официальном портале мэра Москвы.

В июле специалисты завершили строительство скоропомощного стационарного комплекса Городской клинической больницы (ГКБ) № 15 имени Филатова на 62 процента. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.