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Ефимов рассказал о строительстве в Москве объектов по концессионным соглашениям

Полина Долганова
Город
Ефимов рассказал о строительстве в Москве объектов по концессионным соглашениям
Фото: Пресс-служба

Инвесторы планируют построить в Москве автомобильную дорогу, заводы и другие объекты в рамках подписанных с городом концессионных соглашений. Об этом ранее сообщил мэр города Сергей Собянин.

По словам заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, все объекты останутся в собственности города, а бизнес сможет пользоваться ими в течение срока действия договоров.

Он уточнил, что совокупный объем инвестиций в проекты составляет более 100 миллиардов рублей.

Так, первой в стране автодорожной концессией в черте города стало соглашение о строительстве Северного дублера Кутузовского проспекта. Дорогу планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году.

Также два соглашения были подписаны в сфере ЖКХ — ввод безотходной очистки сточных вод в городе и строительство предприятия по удалению азота из осадка сточных вод и извлечению фосфора для переработки в удобрения.

По словам главы Департамента инвестиционной политики и промышленности Москвы Владислава Овчинского, в прошлом году столица также заключила первое соглашение в области образования. Инвестор планирует возвести в Инновационном центре «Сколково» школу на 825 человек.

До этого Ефимов сообщил, что благоустройство промышленной зоны «Прожектор» в ВАО пройдет в рамках проекта «Индустриальные кварталы».

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