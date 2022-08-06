Адвокат Давтян рассказала о жизни Маргариты Грачевой после трагедии

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Маргарита Грачева, которой муж из ревности отрубил кисти рук, в настоящее время активно ведет социальные сети и делится с подписчиками подробностями своей жизни. Об этом «Вечерней Москве» рассказала адвокат девушки Мари Давтян.

— Совсем недавно у нее появился третий ребенок, она вышла замуж. Они с супругом строят дом. У нее все в порядке, — отметила собеседница «ВМ».

Давтян также рассказала «Вечерней Москве» о судебном разбирательстве и о коллективном иске пострадавших от насилия в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Кроме того, Давтян поделилась с «ВМ» своим мнением относительно законопроекта «О профилактике семейно-бытового насилия», который вносили на рассмотрение в Госдуму несколько лет подряд. При этом в настоящее время в России он все еще не принят.

Семейная драма произошла в подмосковном Серпухове 11 декабря 2017 года. Дмитрий Грачев в приступе ревности вывез жену Маргариту в лес, где отрубил ей кисти обеих рук. После этого ревнивец отвез искалеченную супругу в больницу, а сам сдался полиции. В течение десяти часов врачи восстанавливали пострадавшей кисть одной руки. Вторую руку спасти не удалось, на ее месте установили протез.

В сентябре 2018 года мужа Грачевой лишили родительских прав, а 15 ноября того же года приговорили к 14 годам колонии строгого режима, признав виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой потерю органа, а также в похищении и угрозе убийством.