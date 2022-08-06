Собянин сообщил о завершении реставрации особняка Рутковских в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, Большой Козловский переулок Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении реставрации особняка Рутковских в Большом Козловском переулке. Об этом он написал в субботу, 6 августа, на своей странице в Telegram.

— Дом 1888 года архитектор строил для своей семьи. Не ограниченный требованиями заказчика, Борис Рутковский работал в нескольких стилях, и дом у него получился необычный. Три зала с разной отделкой: готической, классической и барочной. Парадная лестница с растительными элементами, — рассказал глава города.

Он добавил, что московские специалисты отреставрировали фасады здания, восстановили лепнину и кованые ворота особняка. Также в порядок были приведены декор и своды внутри дома.

Собянин также заявил, что архитектура является важной частью богатого культурного наследия столицы.

Недавно стало известно, что в ходе реставрации в главном доме усадьбы Бахрушиных обнаружили 109 грампластинок начала XX века. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры РФ в понедельник, 27 июня.