Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Собянин сообщил о завершении реставрации особняка Рутковских в Москве

Полина Долганова
Город
Собянин сообщил о завершении реставрации особняка Рутковских в Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Россия, Москва, Большой Козловский переулок Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении реставрации особняка Рутковских в Большом Козловском переулке. Об этом он написал в субботу, 6 августа, на своей странице в Telegram.

— Дом 1888 года архитектор строил для своей семьи. Не ограниченный требованиями заказчика, Борис Рутковский работал в нескольких стилях, и дом у него получился необычный. Три зала с разной отделкой: готической, классической и барочной. Парадная лестница с растительными элементами, — рассказал глава города.

Он добавил, что московские специалисты отреставрировали фасады здания, восстановили лепнину и кованые ворота особняка. Также в порядок были приведены декор и своды внутри дома.

Собянин также заявил, что архитектура является важной частью богатого культурного наследия столицы.

Недавно стало известно, что в ходе реставрации в главном доме усадьбы Бахрушиных обнаружили 109 грампластинок начала XX века. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры РФ в понедельник, 27 июня.

Реставрация Москва Сергей Собянин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова август…

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Даша Котвани
Даша Котвани

Яркий фестиваль специй и музыки

Георгий Федоров
Георгий Федоров

Штаты за Пелоси еще ответят

Михаил Гончаров
Михаил Гончаров

Столицу ждет бум фастфудов

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Сербия — лаборатория, Русия — завод»

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Станет ли остров новым Донбассом

Все мнения
О проекте