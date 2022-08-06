Движение транспорта ограничат на Кронштадтском бульваре

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Кронштадтский бульвар Карта всех событий

Движение транспорта будет ограничено на Кронштадтском бульваре в период с 8 августа по 30 сентября из-за реконструкции инженерных систем.

Так, около дома 13, корпус 1, будет временно расширена проезжая часть для сохранения существующего количества полос.

Также на пересечении Кронштадтского бульвара и Авангардной улицы с 30 августа по 13 сентября для проезда будут сохранены по одной полосе в обе стороны.

В районе дома 11, строения 14, на Кронштадтском бульваре для автомобилей будет закрыта одна полоса движения, передали на официальном сайте мэра города.

До этого стало известно, что остановка общественного транспорта «Улица Обручева» на Ленинском проспекте в Москве с субботы, 6 августа, для автобусов с163 при движении в обоих направлениях будет работать в обе стороны. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столичного региона.

Накануне появилась информация, что движение транспорта временно изменится на двух улицах в ЗАО и ВАО. Так, с 1 по 16 августа ограничения будут действовать в районе дома 20 на Гродненской улице в Можайском районе, а с 17 августа по 1 сентября — в районе дома 18.