Москвичи выбрали лучшие городские проекты премии MUF Community Awards 2022

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Москве подвели итоги голосования за лучшие городские проекты премии MUF Community Awards 2022.

Награды вручались в 18 номинациях. Специалисты выбрали для лонг-листа свыше 250 идей. В финал вышел 71 проект.

— Каждый из номинантов премии внес значительный вклад в развитие столицы или задал вектор для положительных перемен в жизни горожан, — рассказал руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Так, победителями премии стали приложение для детей с ментальными особенностями «Я иду в музей», онлайн-сервис «Магнит Аптека» для бронирования медикаментов, Дом-культуры ГЭС-2, Музей криптографии, первая в России комедийная картинная галерея Comedy Gallery и многие другие проекты, рассказали на официальном сайте мэра столицы.

В понедельник, 1 августа, открылась выставка «Город для каждого», оператором которой выступает Московский урбанистический форум. В этом году масштабное событие проходит в ЦВЗ «Манеж».