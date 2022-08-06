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Городские службы приступили к проведению аэрации на дорогах Москвы

Александр Афонин

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Городские службы приступили к проведению аэрации на дорогах Москвы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Специалисты приступили к проведению аэрации на городских дорогах из-за наступившей жары. Об этом в субботу, 6 августа, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

— В столице сохраняется аномально жаркая погода, по прогнозам синоптиков, сегодня столбик термометра может подняться до 33 градусов. На улицах работает вся городская поливомоечная техника, — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Видео: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Он добавил, что процедура помогает охладить дорожное покрытие в городе. Это, в свою очередь, снижает риски пластической деформации, что существенно увеличивает срок эксплуатации асфальта.

Отмечается, что в знойную погоду специалисты уделяют особое внимание цветникам. Рабочие дважды в день устраивают поливы: рано утром и вечером. Так земля остается увлажненной даже на глубине залегания корней, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

В субботу, 6 августа, в столице сохранится влияние антициклона, вместе с ним в Москве останется очень жаркая и сухая погода. Геомагнитный фон в этот день прогнозируется спокойный с отдельными периодами неустойчивости.

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