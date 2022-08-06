Совершенное 26 лет назад убийство раскрыли в Москве

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Правоохранители раскрыли убийство, совершенное 26 лет назад в Москве. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в субботу, 6 августа.

По данным следствия, речь идет об инциденте, произошедшем 25 марта 1996 года. В тот день в квартире дома на Щелковском шоссе было обнаружено тело мужчины.

При осмотре полиция выявила у него следы огнестрельного ранения головы. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Подозреваемого в убийстве удалось задержать 4 августа 2022 года. После задержания мужчина признался в содеянном.

По его словам, в состоянии наркотического опьянения он выстрелил в потерпевшего из пистолета-пулемета. На данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде, передает РИА Новости.

Накануне в подмосковной Балашихе обнаружили тела пожилых супругов. Погибших нашли с колото-резаными ранами в области груди и спины. Назначены судебно-медицинская, генетическая и биологическая экспертизы.