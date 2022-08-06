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«Спартак» возглавил таблицу РПЛ после победы над «Уралом»

Александр Афонин
Спорт
«Спартак» возглавил таблицу РПЛ после победы над «Уралом»
Фото: Telegram / ФК Спартак-Москва

Московский футбольный клуб «Спартак» обыграл екатеринбургский «Урал» в рамках четвертого тура РПЛ. Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 2:0.

Голами отличились Квинси Промес (27-я минута) и Михаил Игнатов (43-я). Обе результативные передачи отдал Александр Соболев.

Победа принесла красно-белым лидирующую позицию в турнирной таблице РПЛ. По результатам матча в копилке «Спартака» оказались десять очков.

«Урал» по итогам четырех игр не сумел набрать баллов и остался на последней строчке. Ближайшие конкуренты «Спартака» — «Зенит» и ЦСКА с семью очками, однако у них есть по игре в запасе.

16 июля грозненский футбольный клуб «Ахмат» сыграл вничью со счетом 1:1 со «Спартаком» в матче первого тура РПЛ. Единственный мяч у хозяев поля забил Артем Тимофеев в добавленное к первому тайму время. В составе красно-белых гол забил крайний защитник Виктор Мозес, отыгравшись на 83-й минуте.

31 июля «Спартак» в домашнем матче одержал победу над «Оренбургом» со счетом 4:1 в рамках третьего тура РПЛ. В составе москвичей отличились Кристофер Мартинс (2-я минута), Александр Соболев (12-я) и Квинси Промес (38-я, 94-я), который был признан лучшим игроком матча.

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