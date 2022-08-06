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Набор волонтеров на Всероссийскую спартакиаду по летним видам спорта стартовал в Москве

Александр Афонин
Город
Набор волонтеров на Всероссийскую спартакиаду по летним видам спорта стартовал в Москве
Фото: Pexels

Стартовал набор волонтеров на первую Всероссийскую спартакиаду по летним видам спорта, которая пройдет с 12 августа по 18 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в субботу, 6 августа.

— Масштабная добровольческая поддержка была оказана в 2018 году во время проведения в столице чемпионата мира по футболу. Этим летом у москвичей будет вновь шанс стать частью большой команды, помочь городу и ощутить радость спортивных побед вместе с участниками, — сказала председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

В обязанности добровольцев войдут встреча спортсменов, помощь с их размещением в гостиницах и на тренировочных площадках, а также работа в пресс-центре, службе протоколов и так далее.

Подать заявку может любой желающий. Для этого необходимо заполнить анкету на сайте ресурсного центра «Мосволонтер», передает официальный сайт мэра Москвы.

На сайте центра «Мосволонтер» появился новый сервис, который поможет подать документы на получение личной книжки волонтера дистанционно. Также сократилось время на изготовление документа.

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