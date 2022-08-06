Краснокнижного вяхиря заметили в природном заказнике «Долина реки Сетунь»

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Россия, Москва, природный заказник Долина реки Сетунь Карта всех событий

В природном заказнике «Долина реки Сетунь» обнаружили краснокнижного вяхиря. Об этом в субботу, 6 августа, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

— В «Долине реки Сетунь» заметили краснокнижного вяхиря. Эта осторожная птица занесена в Красную книгу Москвы под третьей категорией редкости. Увидеть ее в черте города — большая удача, — говорится в сообщении.

Отмечается, что птица имеет и второе имя — витютень. Пернатый относится к роду голубей, но превосходит по размерам привычного сизого.

Длина его тела составляет около 40 сантиметров. Весит он примерно 700 граммов, вяхирь имеет пестрый окрас.

Его оперение имеет серой и дымчатый окрас, а грудь окрашена в красные оттенки. Шея отличается зеленым цветом с металлическим отливом.

При этом на его крыльях можно встретить белые полосы. Лучше всего их видно во время полета, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

До этого в заказнике «Долина реки Сетунь» специалисты Мосприроды заметили бобра, вид которого занесен в Красную книгу Москвы под третьей категорией редкости. Отмечается, что это самый крупный грызун на данном континенте.