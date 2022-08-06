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Автомобиль и мотоцикл столкнулись в Беговом районе

Александр Афонин
Происшествия
Автомобиль и мотоцикл столкнулись в Беговом районе
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Беговая улица, 11 Карта всех событий

На внешней стороне ТТК произошла авария с участием автомобиля и мотоцикла. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 6 августа.

Уточняется, что инцидент произошел в районе дома 11 по Беговой улице. На месте аварии работают оперативные службы города.

Автомобиль и мотоцикл столкнулись в Беговом районе Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Отмечается, что движение транспорта на участке затруднено. В результате аварии была перекрыта средняя полоса, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что на МКАД произошла авария с участием нескольких автомобилей. В результате столкновения одна из машин перевернулась.

Накануне стало известно, что на Киевском шоссе в районе съезда на Проектируемый проезд № 7034 микроавтобус врезался в стоящий автомобиль. В результате инцидента пострадали семь человек.

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